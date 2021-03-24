Зеленський затвердив нацстратегію у сфері прав людини. Що вона передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив національну стратегію у сфері прав людини.

Як ідеться у повідомленні пресслужби Зеленського, стратегія спрямована на об'єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини, що "забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності та недискримінації".

"Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством", — заявили в ОПУ.

Документом передбачено, що його реалізація здійснюється за 27 стратегічними напрямами, серед яких, зокрема:

запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми; з забезпечення права на справедливий суд; забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань; запобігання та протидія дискримінації; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; протидія домашньому насильству; забезпечення прав корінних народів і національних меншин; забезпечення прав дитини, екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України; відновлення прав осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, тимчасової окупації частини території України; забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей; подолання негативних наслідків конфлікту, спричиненого збройною агресією Росії тощо.

Зазначається, що результатом реалізації стратегії має стати запровадження системного підходу до забезпечення прав і свобод людини, узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства й бізнесу та створення в Україні "ефективного механізму реалізації та захисту прав і свобод людини".

Крім того, реалізація стратегії має забезпечити прогрес у виконанні міжнародних договорів України у сфері прав людини. Зокрема угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Передбачається, що стратегія також сприятиме цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій України у міжнародних рейтингах з прав людини.

Що відомо

Через пандемію коронавірусу на жінок лягло значно більше хатніх справ та роботи по догляду за дітьми. Це може знищити надбання борців за гендерну рівність за останні 25 років.

Аналітики британського товариства Фосетта заявили, що сучасні жінки віком від 30 років ніколи не відчують рівної оплати праці, якщо прогрес в усуненні гендерного розриву не буде прискорено.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Ґутерреш назвав гендерну нерівність, кліматичну катастрофу та злидні найбільшими проблемами світу.

За матеріалами UA: Суспільне Новини