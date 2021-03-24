Зеленський затвердив нацстратегію у сфері прав людини. Що вона передбачає
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив національну стратегію у сфері прав людини.
Як ідеться у повідомленні пресслужби Зеленського, стратегія спрямована на об'єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини, що "забезпечуються та захищаються на основі принципів рівності та недискримінації".
"Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством", — заявили в ОПУ.
Документом передбачено, що його реалізація здійснюється за 27 стратегічними напрямами, серед яких, зокрема:
- запобігання катуванню та жорстокому поводженню з людьми; з
- забезпечення права на справедливий суд; забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань; запобігання та протидія дискримінації;
- забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
- протидія домашньому насильству;
- забезпечення прав корінних народів і національних меншин;
- забезпечення прав дитини, екологічних прав, прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
- забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України;
- відновлення прав осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, тимчасової окупації частини території України;
- забезпечення прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та членів їхніх сімей;
- подолання негативних наслідків конфлікту, спричиненого збройною агресією Росії тощо.
Зазначається, що результатом реалізації стратегії має стати запровадження системного підходу до забезпечення прав і свобод людини, узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства й бізнесу та створення в Україні "ефективного механізму реалізації та захисту прав і свобод людини".
Крім того, реалізація стратегії має забезпечити прогрес у виконанні міжнародних договорів України у сфері прав людини. Зокрема угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Передбачається, що стратегія також сприятиме цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій України у міжнародних рейтингах з прав людини.
Що відомо
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За матеріалами UA: Суспільне Новини