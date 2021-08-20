Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", інформує Радіо Свобода.

Як повідомляє пресслужба президента, на основі цього документа планують підготувати державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.

Відповідно до стратегії, метою державної військово-промислової політики є створення на основі сучасних стандартів корпоративного управління конкурентоспроможного і високотехнологічного оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наявні й перспективні потреби Збройних сил України та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці.

Серед пріоритетів розвитку ОПК стратегія визначає технічне переоснащення науково-виробничої бази, впровадження новітніх технологій, створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, а також військового суднобудування і вертольотобудування.

Стратегія реалізуватиметься у три етапи до 2030 року.

"На першому етапі (2021-2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка і затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу. Другий етап (2023-2024 роки) передбачає реалізацію проєктів і планів розвитку оборонних підприємств. На третьому етапі (2025-2030 роки) продовжуватиметься освоєння нових технологій, що забезпечать зниження використання імпортної продукції ОПК. Також триватиме диверсифікація, технічне переозброєння й розвиток науково-виробничої бази підприємств оборонних галузей промисловості", - повідомили в ОП.

РНБО підтримала стратегію на засіданні 18 червня.