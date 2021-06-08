Зеленський заявив Байдену про необхідність чіткого календарного плану вступу України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом порушив питання необхідності "реального покрокового плану" для приєднання України до НАТО, "який має бути прив'язаний до чітких календарних дат".

Про це інформує 1NEWS.

"Також президент України наголосив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитися в минулому. Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації в Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави - це спосіб максимального захисту", - йдеться в заяві Офісу президента.

7 червня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Видання Axios повідомляло, що спочатку у пресрелізі, який поширив Офіс президента України, зазначалося, що Байден "наголосив... на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства" в НАТО. Однак пізніше заяву було змінено.

"Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі", - йшлося у оновленій заяві ОП.

Білий дім також заперечив, що Байден висловив підтримку надання Україні ПДЧ.

"Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис", - заявив представник Ради національної безпеки. За матеріалами Радіо Свобода.