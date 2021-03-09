Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір зустрітися окремо з кожним з учасників "нормандської четвірки", якщо "нормандська зустріч" лідерів України, Німеччини, Франції і Росії буде постійно відтерміновуватися.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава держави заявив в інтерв'ю п'яти телеканалам в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"У будь-якому випадку готується нормандська зустріч. Вона повинна бути. Я від себе скажу, і я сказав це нашим західним партнерам - не буде зустрічі в нормандському форматі, я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з лідерів нормандської четвірки. Якщо, як кажуть, "гора не идет к Магомету", нічого страшного, я зустрінусь з кожним окремо. Тобто відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн нормандського формату: України, Франції, Німеччини та Росії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.