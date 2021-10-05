Зеленський заявив, що особисто гарантує захист інвестицій з Ізраїлю

Україна чекає приходу інвесторів з Ізраїлю і гарантує захист їхніх інвестицій, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав на спільному з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом брифінгу, який транслював Офіс президента.

Зеленський назвав Ізраїль великим другом України й партнером у регіоні Близького Сходу, як із політичного та безпекового, так і з торгово- економічного та гуманітарного погляду.

Водночас він підкреслив, що потенціал двосторонніх відносин не вичерпано. Зокрема, за його словами, на сьогодні обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну не відповідає потенціалу двох країн.

"Україна чекає на ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист всіх їх інвестицій. Крім того, Україна зацікавлена у вивченні та використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій", - заявив Зеленський.

Він додав, що ізраїльські компанії, зі свого боку, можуть використовувати колосальний потенціал України, як нового технологічного європейського хаба.

Серед перспективних сфер для розвитку інвестиційного співробітництва між Україною та Ізраїлем президент назвав"нові технології, інновації, кібербезпеку, охорону здоров'я, фармацевтику, космічні програми, банківську справу, фінанси, будівництво, сільське господарство".

Також Зеленський заявив, що нові можливості для посилення двосторонньої економічної взаємодії відкриває Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Країни мають намір збільшити обсяги торгівлі до рівня, який був до пандемії COVID-19. За матеріалами Гордон.