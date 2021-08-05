Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь в Росію

Президент Володимир Зеленський запропонував жителям окупованих районів Донецької і Луганської областей, які хочуть жити в Росії, їхати в Росію.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Є вислів: "Людина перебуває у шпагаті". Це вона не знає, що робити, вона довго обирає й не може обрати, й вона не знає, хто вона. Найголовніше в цій історії - точно для себе зрозуміти: ти росіянин, ти в Росії (я не про національність, а про внутрішній вибір для себе), чи ти українець, і це твоя земля? Це твоя батьківщина чи ти - гість?" - сказав президент.

Він підкреслив, що Донбас "просто ніколи" не буде російською територією, скільки б часу він не знаходився під російською окупацією. "Це як стіна, яка була у Німеччині. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом - і стіна впаде", - сказав президент.

Тому, вважає Зеленський, жителям окупованої території варто вже зараз визначитися, де вони хочуть жити.

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам до Росії", "ми росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі.... Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна ростиме, все будуватиме. А частина Донбасу в окупованому, у відрізаному вигляді нікуди не ростиме. Тому щастя для цих людей тут не буде", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що "ніхто нікого виганяти не буде".

"Тому, я вважаю, для майбутнього своїх дітей та онуків - якщо ти любиш Росію й усе життя перебував на території України та відчував, що це Росія, то ти повинен зрозуміти, що в ім'я своїх дітей та онуків тобі вже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно", - сказав Зеленський.

Він також закликав патріотів України, які залишились на Донбасі, вірити і чекати на визволення.

За матеріалами LB.ua