Зеленський змінив групу послів України в інших державах

Президент Володимир Зеленський 6 жовтня звільнив п'ятьох послів України в шести іноземних державах і призначив трьох послів у шести інших іноземних державах. Відповідні укази No516/2021 - No521/2021 опубліковано на сайті президента.

Зокрема, Зеленський звільнив із посади посла в Бразилії Ростислава Троненка, з посади посла в Таджикистані та Афганістані за сумісництвом - Василя Серватюка, з посади посла в Єгипті - Євгенія Микитенка, з посади посла в Литві - Володимира Яценківського.

Президент також прийняв відставку Івана Кулеби з посади посла у Вірменії за станом здоров'я.

Водночас президент призначив Андрія Праведника, який служить у Кенії, послом у Руанді за сумісництвом, Оксану Драмарецьку - послом у Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Риці. Валерія Кірдода, який представляє Україну в Нігерії, призначено також послом у Камеруні за сумісництвом.

Причин кадрових змін в указах не згадано, однак, коментуючи зміну посла України у Вашингтоні на початку 2021 року, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква нагадував, що, згідно з принципом ротації, середній строк роботи посла в одній країні - приблизно п'ять років.

Рішення про звільнення старих і призначення нових послів ухвалює президент України за поданням глави МЗС, пояснювали у МЗС. Усі кандидати в посли України проходять спецперевірку в компетентних органах. За матеріалами Гордон.