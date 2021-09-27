Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради. Указ No488/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з указом, зі складу Національної інвестиційної ради було виведено ексчленкиню наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлію Ковалів, ексміністра інфраструктури Владислава Криклія, ексміністра економіки Ігора Петрашка, ексочільника Європейського інвестиційного банку Суму Чакрабарті.

Замість них до ради увійшли міністр інфраструктури Олександр Кубрак, перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко, президент ЄБРР Оділь Рено- Бассо і віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська, а також заступниця керівника ОП Юлія Свириденко.

Крім того, до ради увійшли голова ради директорів VEON Limited (Нідерланди) Геннадій Газін і головний представник Польської державної нафтогазової компанії PGNiG SA в Україні Іренеуш Дерек.

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Національну інвестиційну раду створено у грудні 2014 року як консультативно- дорадчий орган при президенті тодішнім главою держави Петром Порошенком. До лютого 2018 року секретарем ради був ексочільник Адміністрації президента України Борис Ложкін, після цього його змінювали заступник голови АП - спершу Дмитро Шимків, згодом Сергій Марченко.

Зараз секретарем Націнвестради є голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Згідно із сайтом Офісу Президента, за Зеленського рада збиралася тричі, востаннє - у березні 2021 року. За матеріалами Гордон.