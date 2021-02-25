Зеленський знову скликав засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно пройде в п'ятницю, 26 лютого.

Про це РБК-Україна повідомили два інформованих джерела.

"Так. Завтра буде засідання", - сказав один з них.

Другий співрозмовник підтвердив орієнтовний час - 17:30.

Порядок денний засідання тримається в таємниці.

Пізніше в Офісі президента офіційно підтвердили скликання засідання РНБО на 26 лютого.

"Президент Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки", - заявив Офіс президента в Telegram.

Нагадаємо, минулого разу на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини та ще низки людей та компаній.

Олексій Данілов заявляв, що наступні рішення РНБО будуть стосуватися офшорних рахунків чиновників та державних надр.