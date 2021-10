Зеленський зустрівся з главою Пентагону в Києві

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Про це глава Пентагону написав на своїй сторінці в Twitter.

"Дякую президенту Зеленському за те, що він прийняв мене сьогодні в Києві", - йдеться в повідомленні Остіна.

Міністр заявив, що США разом з союзниками продовжать підтримувати право України здійснювати власну зовнішню політику без стороннього впливу.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine's right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH- Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Сьогодні Остін приїхав до Києва і вже зустрівся з міністром оборони Андрієм Тараном.

Зеленський заявляв, що Остін в Києві повинен детально опрацювати рамкову угоду про стратегічне оборонне партнерство України та США, що була підписана під час вересневого візиту президента до Вашингтона. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.