Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, який прибув до Києва з нагоди урочистостей до Тридцятої річниці Незалежності України

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, Зеленський поінформував Ле Дріана про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.

Зеленський запевнив, що Україна зробила все можливе для виконання досягнутих домовленостей. Однак, наголосив президент, допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.

Глава держави також подякував Франції за участь в інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", - цитує пресслужба слова Зеленського.

Зазначається, що вони також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проєктів співпраці, зокрема у транспортній галузі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон має намір відвідати Україну. За матеріалами Еспресо TV.