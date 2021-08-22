Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Грузії за послідовну та чітку позицію з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії.

Президент високо оцінив потужну підтримку Грузії ініціативи "Кримська платформа" та подякував Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

Зеленський та Гарібашвілі також домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Також вони обговорили поглиблення взаємодії у межах формату ""Асоційованого тріо" у контексті реалізації вступу країн до НАТО.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль також обговорив з грузинським прем'єром розширення інвестиційного співробітництва. За матеріалами LB.ua