Зеленський звільнив Стефанчука від обов'язків свого представника у Раді - указ

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від виконання обов'язків свого представника у парламенті.

Відповідний указ No 522/2021 від 6 жовтня було опубліковано на сайті глави держави у четвер, 7 жовтня.

Відповідне рішення президент ухвалив на тлі підготовки до відкликання спікера Ради Дмитра Разумкова, місце якого, за даними джерела НВ, займе Стефанчук.

Новим віцеспікером може стати заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.Відставка Разумкова

30 вересня голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія почав процедуру збору підписів за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Разумков назвав такі дії очікуваними. Спікер Ради запевнив, що у нього немає конфліктів з Слугою народу. Про значні тертя між ним та політичною силою, за списками якої він пройшов до парламенту, неодноразово писали ЗМІ.

Раніше Арахамія звинуватив Разумкова в тому, що він "не послухав думку фракції", направивши прийнятий Радою законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії.

Спікер парламенту відповів, що не міг вчинити інакше, тому що цього вимагала омбудсмен Людмила Денісова та опозиційні фракції.

За словами Денісової, деякі норми документа не відповідають Конституції, а його прийняття може порушити права людини. Опозиційні фракції також закликали звернутися до Венеціанської комісії.

Разумков також критикував процедуру прийняття законопроєкту, заявляючи, що народні депутати порушили регламент.

Кілька джерел всередині керівництва фракції Слуги народу повідомили НВ, що Разумкова може змінити його перший заступник Руслан Стефанчук. За матеріалами nv.ua