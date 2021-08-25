Зеркаль про рішення німецького суду щодо "ПП2": М'яко кажучи, це зіпсувало плани Кремля. Двері зачинили

Рішення німецького суду, який не звільнив газогін "Північний потік - 2" від виконання правил Європейського союзу, зіпсувало плани Кремля. Про це 25 серпня у Facebook заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

"Виключень не буде: двері зачиняються. "Північний потік - 2" не буде звільнено від вимог газової директиви ЄС. Сьогодні Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу Nord Stream 2 AG щодо виключення газогону з правил ЄС. Що це означає? А те, що доставка і транспортування газу трубою повинні бути розділені, тобто повинен відбутися знайомий нам анбандлінг. А ще те, що вільна конкуренція та недопущення зловживання доступом до ринку не є пустими словами для ЄС і вони готові відстоювати чесні і справедливі правила гри", - підкреслила Зеркаль.

Вона зазначила, що рішення суду не вплине на хід будівництва газопроводу.

"Газпрому" доведеться ділитися. Мало того, що компанія-оператор має бути незалежною від нього, так ще й 50% газу в трубі має постачатися третіми сторонами. Так, це не зупинить будівництво проєкту, але, м'яко кажучи, уже зіпсувало плани Кремля. Ну і пам'ятаємо, ми теж активно працюємо, щоб закрити ці "двері необмежених можливостей" "Газпрому" назавжди", - резюмувала Зеркаль.

Вищий земельний суд німецького Дюссельдорфа зобов'язав оператора газогону "Північний потік - 2" бути незалежним від "Газпрому" і дотримуватися європейського законодавства. Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що це "саме те, на чому наполягає Україна". За матеріалами Гордон.