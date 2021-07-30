Жінка вперше очолила одне з командувань ЗСУ

Полковник медичної служби Тетяна Остащенко стала першою жінкою, призначеною на посаду одного з командувань Збройних сил України (ЗСУ). Вона зайняла посаду командувача медичних сил ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, Головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Глава Міноборони зазначив, що вперше жінка очолила одно з командувань у ЗСУ. "Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах з чоловіками", - додав Таран.

Тетяна Остащенко народилася в серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила в 1996 - му Фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а в 1998 році - Українську Військово-медичну академію.

В армії пройшла шлях від начальника аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони України. Отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також закінчила ряд курсів в арміях країн НАТО.