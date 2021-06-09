Жовква обговорив із представниками європейських інститутів підготовку саміту Україна

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з керуючим директором з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності Міхаелем Зібертом та заступником генерального директора Директорату з питань добросусідства та перемовин щодо розширення Європейської комісії Катаріною Матерновою. Сторони обговорили підготовку саміту Україна - ЄС, запланованого на 12 жовтня 2021 в Києві, також спільний авіаційний простір і взаємне визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляє пресслужба ОП у вівторок увечері, заступник керівника ОП поінформував учасників зустрічі про підготовку до саміту інавгурації Кримської платформи, який скликається за ініціативою президента України Володимира Зеленського, і подякував за рішення ЄС взяти участь у заході на вищому рівні.

"Сторони погодилися активізувати зусилля з метою змістовного наповнення 23- го саміту Україна - ЄС, який запланований на 12 жовтня 2021 в Києві. Було узгоджено алгоритм подальших дій у контексті надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро, а також початок переговорів з перегляду тарифів і квот у рамках поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі", - сказано в повідомленні на сайті ОП.

Також Сторони обмінялися думками щодо розвитку безпекової ситуації на сході України. Ігор Жовква детально поінформував представників євроінституцій про нещодавнє безпрецедентне нарощення кількості російських військових підрозділів поблизу кордонів України, які попри заяви про відведення здебільшого залишаються у стані бойової готовності.

"Тільки завдяки одностайній і принципової підтримки наших партнерів, зокрема Європейського Союзу, вдалося зменшити напругу і запобігти найгіршому сценарію", - наголосив він.

Зі свого боку Зіберт зазначив стриману і зважену реакцію України, яка не піддалася на провокації російської сторони.

Матернова поінформувала про роботу держав-членів та інституцій ЄС про можливість подальшого розширення підтримки східних регіонів України.

Співрозмовники приділили окрему увагу ситуації в окупованому Криму, зокрема щодо мілітаризації півострова, безпрецедентних порушень прав людини, обмеження свободи судноплавства в Керченській протоці. Ігор Жовква закликав представників ЄС поширити нещодавно запроваджений глобальний санкційний режим на осіб, причетних до системних порушень прав людини в Криму.

Учасники зустрічі висловили спільне очікування щодо завершення протягом місяця всіх технічних процедур, необхідних для підписання Угоди про спільний авіаційний простір до Саміту Україна - ЄС. Відзначено готовність до переходу вже влітку до другого етапу роботи попередньої оціночної місії щодо підготовки Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

Крім того, сторони підтвердили налаштованість забезпечити взаємне визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію, які дозволять відновити взаємні подорожі громадян України та ЄС. За матеріалами Інтерфакс-Україна.