Зрив режиму припинення вогню на Донбасі: На постріл треба відповідати пострілом - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на дії російських бойовиків на Донбасі потрібно відповідати дзеркально.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що провокацій від бойовиків стає більше, вони призводять до бойових втрат і тому немає сенсу вже розрізняти, що з них є провокаціями, гідними відповіді.

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже зі 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, повинні відповідати так само", - сказав Кравчук.

"Не треба чекати, поки когось уб'ють або ранять. Вони використовують будь- які можливості, щоб провокації перетворювати в реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України й стріляти в солдатів України. Чому ми повинні спостерігати й удавати, що цього не відбувається? Повинна бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки - це ознака нашої слабкості", - додав він.

Вчора, 6 лютого, на Донбасі було зафіксовано 10 обстрілів з боку російських бойовиків внаслідок чого загинули двоє та були поранені ще четверо українських військових.

На Донбасі з систематичними порушеннями з боку російських бойовиків діє режим припинення вогню, запроваджений 27 липня 2020 року.

Впродовж дії домовленостей російські найманці неодноразово стріляли неприцільним вогнем з метою провокації українських військових. Українська сторона відкривала вогонь у відповідь, коли постріли бойовиків РФ несли загрозу життю та здоров'ю службовців ЗСУ, про що йдеться у щоденних звітах штабу ООС.

Попри це, за час дії так званого перемир'я внаслідок обстрілів з боку російських бойовиків загинуло одинадцять українських військових, з них шестеро - у січні цього року.

За матеріалами nv.ua