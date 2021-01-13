"Зробимо все можливе": Єрмак відреагував на санкції проти Дубінського

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на санкції проти слуги народу Олександра Дубинського. Про це повідомляє APnews з посиланням на заяву політика.

"Для ясності - незалежно від партійної приналежності ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США", - написав Єрмак в Twitter.

11 січня уряд США ввело санкції проти ряду громадян і ЗМІ України за "втручання в президентські вибори". У чорному списку опинилися нардеп Олександр Дубінський, Дмитро Ковальчук, експрокурор Костянтин Кулик, екснардеп Олександр Онищенко та ін.

Раніше в ОПУ відмовлялися коментувати санкції США проти Олександра Дубинського, заявляючи, що "все має вирішити" фракція Слуги народу.