Зурабішвілі запросила Зеленського відвідати Грузію 18 липня

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що запросила Президента України Володимира Зеленського в Грузію 18 липня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформаційний портал Новини - Грузія.

"Сьогоднішній візит - це тільки початок зміцнення наших політичних відносин. Запрошую президента Зеленського відвідати Грузію 18 липня...", - заявила Зурабішвілі на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у середу.

Зурабішвілі висловила впевненість у тому, що українсько-грузинські відносини ще більше зміцняться.

Своєю чергою Зеленський зауважив, що візит Зурабішвілі важливий для зміцнення стратегічного партнерства між Грузією та Україною.

Президент Зеленський також повідомив, що на зустрічі з Саломе Зурабішвілі було розглянуто питання повернення на батьківщину тих громадян, які перебувають у в'язницях Грузії та України.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 23 червня перебуває з офіційним візитом в Україні.