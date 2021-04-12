Зустріч Столтенберґа з Кулебою відбудеться 13 квітня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 13 квітня. Про це повідомила речниця Альянсу Оана Лунгеску.

Після зустрічі Кулеба також візьме участь в засіданні двосторонньої Комісії Україна-НАТО.

Засідання, ініційоване Україною, скликається в рамках особливого партнерства України та НАТО, йдеться в повідомленні МЗС України від 12 квітня.

"Глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - оголосили в МЗС.

Цього тижня в Брюсселі з візитами перебуватимуть і Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. Серед питань, які Остін планує обговорити під час зустрічі з Столтенберґом і ескалація агресії на сході України. За матеріалами ukrainian.voanews.com