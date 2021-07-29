Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться на "підвищених тонах" через емоції щодо "ПП2" - Арахамія

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена відбудеться на підвищених тонах через емоційний стан. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

"Щодо зустрічі на підвищених тонах, я ж мав на увазі емоційний стан. Ви ж знаєте, що по "Північному потоку-2", дуже негативне сприйняття цього рішення та цього брифінгу з пані Меркель. Я думаю, що ... багато українців вважають це дуже неприйнятним кроком, так і ззовні України - вся Східна Європа, Польща, дуже агресивні заголовки медіа. Тому мені здається, що ці емоції за зачиненими дверима мають висловлюватися", - заявив Арахамія.

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 30 серпня.

Лідери двох країн обговорять російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проєкти демократичних реформ.