Зустріч Зеленського та Байдена відкладено

Зустріч президента України Володимира Зеленського із главою Білого дому Джо Байденом відбудеться пізніше, ніж було заплановано

Цю інформацію підтвердив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом відбудеться дещо пізніше, ніж очікувалося - орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня, повідомляє Суспільне.

"Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні", - сказав Никифоров.

Водночас, він спростував інформацію, що Білий дім відклав зустріч через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

"Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить", - запевнив Никифоров.

Нагадаємо, 10 липня глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд деталі майбутнього візиту Володимира Зеленського до Вашингтону