Зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 31 серпня

Зустріч Президентів України Володимира Зеленського і Сполучених Штатів Джозефа Байдена відбудеться 31 серпня.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час онлайн- брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав держав України та США, Президентів Байдена і Президента Зеленського відбудеться 31 серпня. Ми домовилися зі Сполученими Штатами про перенесення цієї дати на 1 день", - зазначив Кулеба.

Міністр акцентував, що перенесення спричинено тим, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, але й зустріч у форматі віч-на-віч.

Глава української дипломатії наголосив, що це є однією з домовленостей, досягнутих під час його з керівником Офісу Президента візиту до США.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський наприкінці серпня відвідає США на запрошення Президента Джозефа Байдена.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 4-5 серпня відвідали Вашингтон в рамках підготовки візиту Президента Володимира Зеленського до США.