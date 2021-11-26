"Звичайна практика". Монастирський повідомив, чи можуть чиновники користуватися авіацією ДСНС

Використання гелікоптерів ДСНС для транспортування посадовців - звичайна практика. Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, відповідаючи на запитання щодо можливих перельотів керівництва Офісу президента вертольотами ДСНС, повідомляє 25 листопада "Укрінформ".

"Відомча авіація використовувалася постійно, згідно з протоколами, відповідними посадовими особами. Це звичайна практика, вона була і буде", - сказав він.

За словами Монастирського, використання відомчої авіації посадовцями за дотримання певної процедури звернень - "абсолютно нормальна ситуація".

Про те, що Єрмак та Зеленський проводять вихідні у "Синьогорі", писав головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов 20 листопада, наступного дня після того, як ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба розповів, що Єрмак говорив йому, що вказівка перенести операцію українських спецслужб із затримання кількох десятків бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" надійшла від президента. Бурба вважає, що її переносити не можна було, і це одна з причин провалу операції.

Бурба говорив про це 19 листопада в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", на яку запрошували також Зеленського та Єрмака. Радник глави ОП Михайло Подоляк пояснював відмову Зеленського та Єрмака прийти на програму словами "що глава держави та керівник його офісу не будуть "бігати ефірами за вказівкою олігарха". Саме запрошення він назвав "викликом на телевізійний килим до олігарха".

21 листопада Зеленський та Офіс президента відсвяткували 50-річчя глави ОП Андрія Єрмака на території державної резиденції "Синьогора" в Івано- Франківській області. Водночас гостей, за даними журналістів, доправляли на захід вертольотами ДСНС. За матеріалами "Гордон".