З'явилася реакція "слуг" на ініціативу Зеленського про множинне громадянство

Законопроект про подвійне громадянство, внесення якого 1 грудня під час виступу про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді анонсував президент Володимир Зеленський, прокоментував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Не подвійне, множинне громадянство. Множинне громадянство - це наша програмна обіцянка. Президент подає цей законопроект. Ми його підтримаємо... Щодо голосування, будемо дивитися (скільки треба голосів для ухвалення - ред.). Подивимося, як інші нардепи реагуватимуть на це, - сказав Арахамія журналістам 1 грудня у кулуарах парламенту.

Глава монобільшості також відповів, чи буде у переліку країн щодо громадянства Росія.

Це не стосуватиметься РФ. Точно не буде країни-агресора, - заявив депутат.

Раніше сьогодні під час традиційного виступу Зеленський пообіцяв внести до парламенту законопроект про подвійне громадянство. За словами президента, ним зможуть скористатися представники української діаспори у США та Канаді. На його думку, зміни у законодавстві дозволять українцям по всьому світу вперше "почуватися не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України".