З'явився офіційний сайт "Кримської платформи"

Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи" - проєкту, спрямованого на посилення міжнародної співпраці для деокупації Криму.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи". Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він буде розвиватися, будуть з'являтися нові мовні версії. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про "Кримську платформу"", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 13 серпня.

Відвідати сайт можна за посиланням: crimea-platform.org.

Міжнародний саміт "Кримська платформа" планують провести в Києві 23 серпня 2021 року, напередодні 30-річної річниці незалежності України. Участь у заході візьмуть президенти, прем'єр-міністри, очільники парламентів та міжнародних організацій, а також громадські активісти. Свою участь підтвердили вже 40 представників різних країн.

Росія, яка окупувала Крим у 2014 році, називає саміт "шабашем" та звинувачує західні країни в тому, що вони "розвивають неонацистські настрої Києва". За матеріалами ZN.ua