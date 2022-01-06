Адвокати Порошенка оскаржать арешт його майна

Адвокати п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка подадуть апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про арешт його майна.

"Безумовно, що буде подано апеляцію", - сказав адвокат Ігор Головань журналістам у четвер.

Він також анонсував звернення адвокатів п'ятого президента до Європейського суду з прав людини. "Ми звертатимемося до Європейського суду з прав людини щодо цього", - зазначив адвокат.

Головань наголосив, що головна ціль ухвали Печерського суду - "завадити політичній діяльності Порошенка".

На думку адвоката, Печерський районний суд виніс свою ухвалу на підставі підроблених документів, які були йому передані. За словами юриста, той, хто приніс ці документи і хто їх прийняв, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Раніше Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на майно та активи, що належать п'ятому президенту України, нардепу Петру Порошенку. За матеріалами Hubs