Адвокати Порошенка подаватимуть апеляцію на обраний йому запобіжний захід

Порошенко заявив, що рішення про особисте зобов'язання, яке передбачає здачу паспортів для виїзду за кордон, перешкоджатиме його політичній діяльності.

Адвокати експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка подаватимуть апеляцію на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, обраний йому сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили журналістам після судового засідання.

Водночас сам Порошенко заявив, що рішення про особисте зобов'язання, яке передбачає здачу паспортів для виїзду за кордон, перешкоджатиме його політичній діяльності.

Адвокат експрезидента Ігор Головань зачитав резолютивну частину ухвали судді та зазначив, що захист подаватиме апеляцію на неї.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав експрезиденту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд зобов'язав експрезидента здати паспорти для виїзду за кордон.

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.