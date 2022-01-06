Арешт майна Порошенка: влада злетіла з котушок та діє в інтересах Росії - Ар'ев

Нинішня влада намагатиметься переслідувати не тільки Петра Порошенка, а й всіх активних лідерів опозиції, що на тлі можливого вторгнення РФ роз'єднуватиме суспільство й гратиме на руку країні-окупанту.

Так народний депутат Володимир Ар'єв прокоментував рішення Печерського райсуду Києва про арешт майна п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

"Зеленський фактично як людина з наполеонівськими комплексами вважає, що Путін і Лукашенко - це є ті особи, яких він може наслідувати. Він насправді, говорячи патріотичні гасла і заявляючи про те, що він є прихильником європейської інтеграції, в реальності діє навпаки..." - вважає Арє'в. Печерський райсуд заарештував навіть те майно, яке вже не належить Петру Порошенку - депутат

На його думку, чинна влада і президент країни пішли шляхом Віктора Януковича.

"Влада злетіла з котушок, і це очевидно. І, ухвалюючи просто за допомогою ручного Печерського суду, ручної Генеральної прокуратури і ручного ДБР, вони можуть ухвалити будь-які рішення. Але це та агонія, яка почалася ще не сьогодні, і закінчиться все це для нинішньої влади так само як і закінчилося для Януковича. Можливо, гірше", - заявив народний депутат.

За його словами, Зеленський діє в інтересах Кремля, оскільки такими рішеннями поляризує суспільство замість того, щоб його консолідувати для протидії ворогу. Арешт майна Порошенка немає нічого спільного з правосуддям, це виконання вказівок Зеленського - Чийгоз

"Значить, він діє в інтересах ворога. Тобто це абсолютно логічно. Не важливо, чи він діє через свою дріб'язковість, мстивість і недолугість, або він робить це спеціально - але він уже це робить", - підсумував Ар'єв.

Раніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва незаконне клопотання про арешт майна лідера "Європейської солідарності", п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як відомо, Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання щодо арешту п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка з правом внесення застави в розмірі мільярд гривень. Незаконним переслідуванням Порошенка Зеленський лише пришвидшує кінець своєї влади - Павленко

Співголова фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко розцінює це як "політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск".

Нагадаємо, Петро Порошенко прокоментував чергову сфальсифіковану підозру. За його словами, замість того, щоб об'єднатися і спільно протистояти загрозі російського вторгнення, Офіс президента продукує новий серіал "про державну зраду", мета якого - втримати обвал рейтингу влади.

Раніше секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов заявив, що чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка перетвориться на фарс, так само як і всі попередні.

Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Ростислав Павленко погодився зі словами Олександра Турчинова та заявив, що справа проти п'ятого президента України Петра Порошенка розсиплеться, як усі попередні, та підкреслив, що це просто відвертання уваги від реальних проблем.

Крім того, народний депутат від фракції "Голосу", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін зазначив, що оголошення підозри - це реакція на зменшення відстані між Зеленським та Порошенком у президентському рейтингу. За матеріалами Прямий канал.