Арестович - білорусам: "Ми не збираємось з вами воювати"

Україна не збирається воювати з Білоруссю. Але Мінськ повинен не вестись на авантюри Москви.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні.

"Шановні білоруси. Сьогодні Лукашенко у Москві. Саме під цей його візит о 14:00 російські літаки вдарили територією України, зробили петлю та вдарили територією Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли у бік білоруського кордону", - сказав Арестович.

"У нас є звернення нашого міністра оборони Резнікова, і я можу вас своєю чергою повідомити та вдруге повторити те, про що ми говорили вже давно: ми не збираємося воювати з білорусами. А ви не повинні дозволити себе втягнути в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують свідомо", - зазначив він.

За його словами радника голови ОПУ, росіяни тепер не лише використовують білоруську військову інфраструктуру, обстрілюючи Україну залпами балістичних ракет на кшталт "Іскандер" із території країни, а й втягують Білорусь у пряму провокацію: удар по українській території, потім удар по білоруській території.

Також він нагадав, що Україна за 15 днів знищила понад 12 000 російських військових та закликав білоруських солдатів не ставати мішенню.

Раніше сьогодні командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російська бойова авіація з території України вдарила по селищу Копані у Столинському районі Брестської області, поблизу кордону з Україною.

Пізніше у ПС ЗСУ додали, що є інформація про обстріл також н.п. Бухличі та Верхній Теребежов. До цього про провокацію росіян з метою втягування у війну Білорусі повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Українські ЗМІ повідомляли, що сьогодні о 21:00 Білорусь може розпочати вторгнення в Україну. У Міноборони Білорусі назвали інформацію щодо авіаудару по білоруському селу "фейком". За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ