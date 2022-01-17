Арестович після критики Зеленського звільнився з Офісу президента

За словами Арестовича, з посади радника Єрмака він пішов через "особисті причини"

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це він заявив 17 січня в коментарі "4 каналу".

Арестович повідомив, що звільнився за власним бажанням, а наступної зустрічі ТКГ його вже не буде.

За словами Арестовича, пішов він через "особисті причини".

Нагадаємо, Арестович у програмі "Романенко. Беседы", яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто "забюрократизувалася".

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"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити - "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?" - заявив Арестович.

Арестович обіймав посаду позаштатного радника глави Офісу президента України зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони від 1 грудня 2020 року.

Із 28 жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України у ТКГ щодо Донбасу. За матеріалами Главком.