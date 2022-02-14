Аташе з військових питань уже завтра відвідає навчання в Білорусі - Резніков

Олексій Резніков під час годинної розмови з білоруським колегою Віктором Хреніним домовився про взаємодію на рівні аташе з військових питань - 15 та 19 лютого представник України відвідає військові навчання в сусідній країні.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

"Ми багато застережень зняли під час цієї розмови. Він мені пояснив що відбувається, ми домовились про те, що тепер будуть на рівні взаємодії наші аташе з військових питань. Завтра вже буде присутній наш аташе на запрошення міністерства оборони РБ на полігоні, на якому будуть відбуватись навчальні стрільби, які - він запевнив мене, - не будуть в сторону України, і наш аташе буде за тим спостерігати. Відповідно аташе Республіки Білорусь буде присутній на наших навчаннях. І знов наш аташе приїде на навчання, які відбуваються в Республіці Білорусь, вже 19-го числа", - повідомив міністр.

Резніков нагадав, що така співпраця є можливою завдяки міжурядовій угоді від 2001 року про взаємодію, діалог та транспарентність щодо проведення тих чи інших військових навчань.

"Генерал Хренін запевнив мене, що жодних агресивних дій з боку РБ вони не хочуть і не будуть робити, це оборонні навчання. Він запевнив мене, що ЗС РФ у них перебувають тимчасово під час навчань... що це тимчасовий момент проведення навчань, які в них були сплановані", - розповів Резніков.

За словами очільника Міноборони України, він так само зазначив, що в навчань "Заметіль-2022" - суто оборонний характер і жодних агресивних дій і планів проти РБ Україна не має. Крім того, він запевнив білоруського колегу, що всі питання щодо ситуації в ОРДЛО Україна буде вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом.

Міністри двох країни домовились продовжити діалог та у разі виникнення будь - яких непередбачуваних ситуацій негайно комунікувати на рівні аташе, міністерств оборони та закордонних справ.

Це надихає на те, що стосунки між Україною та Білоруссю залишаються дружніми, підкреслив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі 10 лютого стартували російсько - білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022".

До них залучені органи управління, підрозділи та військові частини Збройних сил Білорусі та Східного військового округу РФ, які за короткий термін здійснили перегрупування на відстань близько 10 тисяч кілометрів .

У ході навчання, на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський та Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості Республіки Білорусь виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону "для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї і боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп противника".

На чергування на навчаннях у Брестській області, яка межує з Україною, поставлено систему протиповітряної оборони (ППО) далекого радіусу дії С-400 "Тріумф".