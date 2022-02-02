Безпека в Україні та санкції: про що говорили Зеленський та прем'єр Нідерландів

Сьогодні відбувся брифінг за підсумками розмови прем'єр-міністра Нідерландів та президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте питання безпеки та санкції проти РФ у разі ескалації російської агресії проти нашої країни.

Про це Зеленський сказав на спільній з Рютте зустрічі з представниками ЗМІ, пише Укрінформ.

"Більшість часу ми сьогодні присвятили саме питанням безпеки в Україні, безпеки на наших кордонах, а також безпеки, яка впливає на економіку нашої держави. Також детально обговорили ті чи інші ймовірні санкції з боку Європейського Союзу, з боку Нідерландів у разі ескалації", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що цей візит важливий, адже лідер Королівства Нідерланди відвідував Україну востаннє 17 років тому. А нинішній візит ще й відбувається тоді, коли Україна потребує підтримки та допомоги.

Зазначимо, "Вголос" писав, що в парламенті Нідерландів підтримали виділення потужної оборонної зброї Україні.

Нагадаємо, Велика Британія виділить ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти.

Крім цього, Джонсон перед своїм візитом до Києва анонсував понад 118 мільйонів доларів фінансової допомоги Україні.