Білий дім підтвердив зустріч Зеленського і віцепрезидента США Гарріс

Білий дім офіційно підтвердив заплановану зустріч віцепрезидента США Камали Гарріс з Президентом України Володимиром Зеленським в кулуарах Мюнхенської конференції.

Про це заявив під час телефонного брифінгу високопосадовець адміністрації Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Камала Гарріс зустрінеться з Президентом України Зеленським», - поінформував він.

Зустріч запланована на суботу, після виступу віцепрезидента США перед учасниками конференції.

У Білому домі назвали заплановані переговори Камали Гарріс і Володимира Зеленського «реальною можливістю підкреслити прихильність (США – ред.) суверенітету й територіальній цілісності України». Крім того, це дозволить скоординувати подальші дипломатичні зусилля з метою надання Україні економічної та оборонної допомоги.

У графіку Камали Гарріс у Мюнхені також передбачені зустрічі з генсеком НАТО, лідерами Литви, Латвії, Естонії, канцлером ФРН.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки проходитиме 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Передбачається, що участь у її роботі візьмуть близько 35 глав держав та урядів, а також приблизно 100 міністрів.