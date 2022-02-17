Білий дім: Росія може створити привід для нападу на Україну

Росія все ще може вторгнутися в Україну під сфабрикованим приводом, заявила представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Anadolu.

«Можуть бути здійснені провокації або створені приводи, здатні спричинити вторгнення в Україну. Росія може вторгнутися в Україну будь-якої миті», - сказала Псакі на щоденному брифінгу.

За її словами, одним із таких приводів може стати твердження Москви про виявлення масових поховань на сході України.

При цьому представник Білого дому наголосила, що США, як і раніше, «залишають двері дипломатії щодо України відчиненими».

За її словами, Вашингтон підтримує дипломатичні контакти з цього питання з багатьох каналів.

Коментуючи плани Москви щодо визнання так званих «ДНР» і «ЛНР», прессекретар зазначила, що якщо це станеться, то США готові «розглянути всі варіанти» дій у відповідь.