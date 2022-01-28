Білий дім спростував повідомлення ЗМІ про те, що Байден попередив Зеленського про "неминуче" вторгнення РФ

Телефонна розмова між Зеленським і Байденом відбулася 27 січня і тривала майже півтори години.

Адміністрація президента США спростувала повідомлення ЗМІ про те, що Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським попередив про "неминуче" вторгнення Росії. Спростування повідомлення, поширеного кореспондентом CNN, опублікувала представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн у Twitter.

"Це неправда. Президент Байден сказав, що існує явна ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він раніше говорив про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього повністю хибні", - заявила Хорн.

Спростовувати довелося повідомлення кореспондента CNN Метью Ченса, який з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомив, що Байден у розмові із Зеленським говорив наступне: "Російське вторгнення тепер практично неминуче станеться". Київ може бути "розграбований", тому що російські війська спробують зайняти його. Україна не отримає значно більшої військової допомоги від США. США не розміщуватимуть в Україні своїх військових. США не мають наміру вводити жодних превентивних санкцій щодо Росії. Процес вступу України до НАТО не має прогресу.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну він готовий запровадити санкції особисто проти Путіна. За матеріалами ZN.ua