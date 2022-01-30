Більшість співробітників посольства США залишається у Києві - Квін

Попри призыв американского Государственного департамента к своим дипломатам покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения, большинство сотрудников посольства остались работать в Киеве.

Об этом в интервью Фактам рассказала временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

- Мы фактически дали дипломатам возможность уехать по желанию. Но большинство из них не захотели воспользоваться этим предложением, абсолютное большинство остается здесь, - сказала глава американского посольства в Украине.

24 января Госдеп США обратился к дипломатам своего посольства в Киеве с призывом сократить штат из-за угроз российского вторжения. Рекомендация также касалась семей американских дипломатов. Такое решение в Вашингтоне объяснили "мерами осторожности".

Уже 26 января посольство США призвало американцев выезжать из Украины из-за угрозы нападения России.

Впоследствии аналогичные планы озвучили Австралия, Великобритания и Канада.

В свою очередь глава дипломатии ЕС заявил, что Европейский Союз не собирается проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины на фоне угрозы российских военных действий.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что ситуация в Украине контролируема, поэтому никаких оснований для паники нет.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров и иностранные СМИ не нагнетать панику по поводу войны Украины с РФ, поскольку это вредит экономике нашего государства.

За матеріалами Факти ICTV