Біля суду, де обирають запобіжний захід Порошенку, посилюють охорону

Біля Печерського районного суду Києва, де триває засідання з обрання запобіжного заходу лідеру політичної партії "Європейська солідарність", народному депутату, експрезиденту Петру Порошенку, посилюється охорона.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, уздовж будівлі райсуду колонами стоять правоохоронці. Їх орієнтовно 250-300, що щонайменше втричі більше, ніж було вдень.

На паркуванні напроти суду чергують карети екстреної медичної допомоги.

Водночас на Володимирському проїзді продовжується акція на підтримку експрезидента. У ній беруть участь кілька тисяч громадян. Наразі ситуація спокійна.

До експрезидента України запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко 20 грудня 2021 року підписав Петру Порошенку повідомлення про підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні уже повідомили про підозру нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину і бізнесмену Сергію Кузярі.