Блінкен: "РФ готується до атаки на Україну найближчими днями"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями, передає "Інтерфакс-Україна". Таку заяву він зробив під час засідання Ради безпеки ООН.

"Росія каже, що вона відводить ці війська. Ми не бачимо, щоб цього сталося на землі. Наша інформація ясно говорить, що ці війська, включаючи літаки, кораблі, готуються до початку атаки на Україну найближчими днями", - заявив Блінкен.

За словами держсекретаря США, влада РФ планує створити привід для нападу на Україну.

"Росія планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення українського уряду. Ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інсценований удар БПЛА по цивільним або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічним чищенням або геноцидом", - сказав Блінкен.

Восени 2021 року та взимку 2022 року Росія мобілізувала на українському кордоні 150 тисяч військових, розгорнувши підрозділи та сили з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, та всіх дванадцяти армій. Це найбільше нарощування військового потенціалу Росії протягом останніх 30 років.

На додаток до трьох мотострілецьких дивізій, однієї повітряно-десантної дивізії та однієї морської піхотної бригади, постійно дислокованих у регіоні, Росія перекинула до кордону з Україною понад 60 мотострілецьких та танкових батальйонів, близько десяти ракетних батальйонів "Іскандер" та понад 30 артилерій. артилерійських батальйонів.

Розвідка Росії склала список цілей на території України, які у разі їхньої нейтралізації завадять українському командуванню відбивати російський напад. Цю карту також опублікувала естонська розвідка, зазначивши, що російська розвідка має такі списки для інших європейських країн.

Плани Кремля щодо України чіткі і зрозумілі - або домінування, або ліквідація. Отже, із стратегічними цілями східного сусіда все гранично зрозуміло, питання лише в тактиці.

За матеріалами ZN.UA