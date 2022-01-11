Блінкен розповів Кулебі про перемовини між США та Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили втілення комплексного пакета стримування РФ від подальшої агресії.

Про це повідомляє МЗС, передає Укрінформ.

"Ентоні Блінкен поділився з Дмитром Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня. Керівники зовнішньополітичних відомств узгодили подальші кроки України та США, зокрема з огляду на наступні дипломатичні контакти із Російською Федерацією в форматі Ради НАТО - Росія та Постійної ради ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "Жодних домовленостей щодо України без України".

Як зазначається, держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Своєю чергою Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва й Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів.

Міністр підкреслив, що Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються безпековим партнером номер один нашої держави.

“Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів”, - наголосив Кулеба.

У понеділок у Женеві американська та російська офіційні делегації провели одноденну зустріч, спрямовану на дипломатичний пошук шляхів до послаблення напруженості у Європі. Американська делегація відкинула будь-які можливості згортання політики відкритих дверей НАТО для інших країн, зокрема для України.

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що після зустрічі з представниками РФ вона не може сказати, чи Москва готова до деескалації поблизу кордонів України.