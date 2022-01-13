Боррель – про «безпековий» ультиматум Росії: Про це не може бути й мови

Російські пропозиції щодо європейської безпеки, що були викладені Росією у так званих «проєктах договорів» з США і НАТО, є неприйнятними для Заходу.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО у французькому місті Брест

«Поточна ситуація може бути описана у дуже простих виразах. З одного боку, є російська вимога, що стосується укладення угоди про те, що ряд країн, включаючи Україну, а також Фінляндію, не можуть стати членами НАТО. Вони (росіяни – ред.) вимагають також, щоб НАТО вивело свої сили з країн, які стали членами Європейського Союзу та НАТО з часів після розпаду Радянського Союзу. Ці вимоги отримали дуже пряму та зрозумілу відповідь - про це не може бути й мови», - наголосив Боррель.

Така позиція, за його словами, не означає, що Україна невдовзі стане членом НАТО, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. Але ЄС не може допустити, щоб будь-яка суверенна країна, будь-то Україна, Фінляндія або Швеція, - не могли ухвалювати власних суверенних рішень.

«Ми будемо продовжувати обговорення з росіянами, але, як на мене, зараз є чітко означена позиція з обох сторін. Ці вимоги не можуть бути прийняті. Європейці чітко виклали цей погляд і підхід», - додав високий представник ЄС.

Він зауважив, що Європейський Союз постійно координує переговорні позиції щодо відносин з Росією із американськими партнерами і союзниками. Зокрема, Боррель зауважив, що перед початком переговорів між США і Росією у Женеві отримав вичерпну інформацію щодо позиції США від державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Цього тижня відбуваються чисельні дипломатичні заходи для обговорення питань європейської безпеки та зниження напруги навколо України, що була спровокована внаслідок концентрації російських військ вздовж кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, перший раунд переговорів між Росією і США відбувся в понеділок, 10 січня, у Женеві. У Брюсселі цього ж дня пройшло засідання Комісії Україна-НАТО за участю віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. У середу в штаб-квартирі Альянсу відбулося засідання Ради НАТО-Росія.

Крім того, 12-13 січня ситуацію з безпеки в Європі та навколо України в рамках неформальної зустрічі у французькому місті Брест обговорили міністри оборони країн Євросоюзу, а також міністри закордонних справ ЄС.

На цьому тижні відбудеться й обговорення поточного стану європейської безпеки в рамках ОБСЄ.