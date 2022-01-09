Боррель: Україна має бути за столом будь-яких перемовин щодо неї

Будь-які дискусії щодо безпеки довкола України мають відбуватися за присутності України за столом переговорів.

Таку позицію висловив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє "ЄП".

Боррель нагадав позицію ЄС, що "нічого не може обговорюватись про безпеку в Європі без європейців".

"Крім того, не може бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів", - зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

"У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні", - додав він.

Боррель наголосив, що Росія є стороною конфлікту в Україні, а не посередником, як вона часто стверджує.

"Наш головний інтерес, стурбованість і мета - змусити Росію до деескалацію напруги", - зазначив він. За матеріалами Цензор.НЕТ