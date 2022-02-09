Боррель: Я не думаю, що Росія має намір вторгнутися в Україну, як Гітлер напав на Радянський Союз

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що РФ не наважиться на масштабне вторгнення в Україну. Про це він заявив 8 лютого під час виступу у Вашингтоні.

Відео виступу політика оприлюднено на сайті Європейської комісії.

"Я б не говорив, що ми перебуваємо перед початком повномасштабної війни, на кшталт Другої світової війни. Не думаю, що Росія має намір вторгнутися в Україну, як Гітлер напав на Радянський Союз 1941-го", - заявив Боррель.

Він додав, що зараз світ опинився у найкритичнішій ситуації з часів закінчення холодної війни.

"Я не думаю, що ми зіткнемося з негайними та класичними бойовими діями з використанням піхоти, окупації міст та захоплення територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезних збитків, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, окрім цього, є кібервійна, є політична дестабілізація, захоплені території Донбасу", - сказав Боррель.

За його словами, країни НАТО готові до жорсткої реакції у разі вторгнення РФ в Україну, і це робить малоймовірним подальшу ескалацію. За матеріалами Гордон.