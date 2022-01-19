Чалий оцінив ситуацію довкола України та візит Блінкена

Візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена був не раптовим. Це добре, що він заїхав і з перших уст отримав інформацію про ситуацію. Про це в етері "Великої політики" на "5 каналі" сказав Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019), голова правління Українського кризового медіацентру.

"Блінкен з перших уст, від президента і міністра оборони отримав інформацію про ситуацію і доніс свою позицію. Я можу передбачувати, що обговорювалася ступінь компромісу, на який може йти Україна. Далі він поїде у РФ і буде говорити з Лавровим. Добре, що Держсекретар сказав, що повернеться і поговорить знову з українською владою - це важливо, значить ще не буде рішення до того, поки ще раз не переговорять", - пояснив дипломат.

"Я б рекомендував, щоб наші партнери погодили, що таке масштабне вторгнення, бо якщо ви почитаєте агресію в статуті ООН, то вже все є, але ж немає тих санкцій, які потрібні. Оце треба узгодить, бо зараз це неузгоджено. Наприклад, кібератака на критичну інфраструктуру - це є атака повномасштабна атака? Оце є завдання", - наголосив Чалий.

Він зауважив, що дипломатія не вирішить всіх питань, це тільки один інструмент, головний - президент, уряд, парламент і спільна справа.

"Нас чекають найскладніші три тижні. Я кажу з понеділка і десь до кінця лютого", - прогнозує експерт.

Вторгнення Росії до України може розпочатися якнайшвидше. Але є сподівання, що Кремль усе ж обере мирний шлях вирішення ситуації. Про це мовилося під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з дипломатами в посольстві Сполучених Штатів у Києві. Водночас США й надалі підтримуватимуть Україну та виділять додаткові $300 млн у 2022 році.

За матеріалами 5 Канал.