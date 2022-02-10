Чаус заявив, що від нього вимагали дати свідчення проти Бурби

Колишній український суддя Микола Чаус в інтерв'ю нардепу від "Європейської солідарності" Володимиру Ар'єву розповів, що люди, які його викрали минулої весни у Кишиневі, вимагали дати неправдиві свідчення на низку відомих осіб, серед них - колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба. Інтерв'ю Ар'єв оприлюднив 9 лютого у YouTube.

За словами Чауса, йому дали список із запитаннями, де було заздалегідь позначено відповіді: позначка "плюс" - там, де екссуддя має сказати "так", і "мінус" - де має бути "ні". Кілька разів Чаус нібито письмово відповідав на запитання, а потім - письмово, але озвучуючи відповіді на камеру.

"Сказали: "Тепер без плюсів, мінусів, під відео зачитуєш питання, і кажеш "так" - і пишеш. Без цього живим із підвалу не вийдеш". Питання стосувалися і українських політиків, і молдовських", - додав Чаус. Ар'єв запитав, чи вимагали від екссудді, щоб він говорив про п'ятого президента Петра Порошенка, той відповів ствердно.

"Коли були ці розмови, чи згадувалися інші імена? Ім'я Василя Бурби згадувалося?" - запитав потім нардеп.

"Ім'я Бурби згадувалося. Кажуть: "І на Бурбу нам треба, на Василя Васильовича свідчення. Кажу, що я з ним особисто не знайомий. Тому про Бурбу я нічого сказати вам не можу", - відповів Чаус.

За інформацією "Української правди", в Офісі президента вважають, що Бурба керував групою, яка вивозила Чауса до Молдови у 2016 році. Вивезли Чауса із Молдови, щоб зібрати компромат на ексглаву ГУР та Порошенка, говорили співрозмовники видання.

Чаус каже, що не пам'ятає, як перетнув кордон України у напрямку Молдови. "Коли ми їхали, людина, яка мене везла, пригостила жвачкою - і в мене такий сонний був стан, що... Я як варений був, не можу цього пригадати", - сказав Чаус Ар'єву і зазначив, що також відповідав на це запитання викрадачам.

Бурба в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону на запитання про причетність до переправлення Чауса до Молдови відповів так: "Якщо брати дати, які були в інтернеті, то я тоді був заступником [начальника] ГУР - воєнної розвідки. Тому відповісти я спробую з гумором. Чаус не військовий розвідник, тому допомагати йому... Але ж він в Україні. І я впевнений, що його допитував слідчий у СБУ. Я впевнений, що він хоче поспілкуватися з журналістом. І ми тоді дізнаємося, хто і як його возив".

Чауса в Україні обвинувачують у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з Чауса недоторканність. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі говорили того дня, що Чаус утік до окупованого Криму. 12 вересня Солом'янський суд санкціонував його затримання, а в листопаді Інтерпол оголосив Чауса у міжнародний розшук.

У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали у Кишиневі. Він намагався здобути політичний притулок у Молдові.

3 квітня 2021 року Чауса викрали у центрі Кишинева, а 30 липня стало відомо, що екссуддю виявили у селі у Вінницькій області.

За інформацією "Української правди", в Офісі президента вважають, що за часів попередників президента Володимира Зеленського у спецслужбі була група, яка займалася прослуховуванням і викраденням людей, саме вона нібито вивозила Чауса у 2016 році з України.

Про те, що люди, які викрали в Молдові Чауса, пов'язані з українською розвідкою, ідеться в розслідуванні RISE Moldova і "Слідства.Інфо", опублікованому 5 травня. Викрадення спланували за 19 днів, вистежувала суддю група щонайменше з 10 осіб із 15 березня 2021 року. За матеріалами Гордон.

4 серпня Вищий антикорупційний суд у закритому режимі обрав Чаусу запобіжний захід і відправив його під цілодобовий домашній арешт. 26 листопада Чаусу продовжили цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року, а 12 січня - до 3 лютого.

1 лютого Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Чаусу з цілодобового домашнього арешту на заставу 717,9 тис. грн.