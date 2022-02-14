Данілов: Ми не бачимо, що широкомасштабне вторгнення РФ може статися 16 чи 17 лютого

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що загроза нового вторгнення РФ існує й існуватиме доти, доки Росії зазіхає на українські території, проте РНБО сьогодні не бачить передумов, що наступ відбудеться найближчими днями. Про це він сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО у Верховній Раді.

"Ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни, але ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Щобільше, ми на сьогодні не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбуватися чи то 16, чи то 17 числа (лютого, - ред.). Ми цього не бачимо", - сказав Данілов.

За його словами, за даними українських та західних розвідок, дестабілізація внутрішньої обстановки в Україні є головною метою для агресора, без цього він не зможе втілити своїх планів. Чутки про плани закрити повітряний простір та морські порти Данілов назвав "нісенітницею", запевнивши, що це не відповідає дійсності. Скасування деяких рейсів в Україну Данілов пояснив тим, що так авіакомпанії "перестраховуються".

Секретар РНБО також повідомив, що 23 депутати на цей момент відсутні в Україні, проте імен не озвучив. "Але вважатимемо, що вони встигнуть на засідання (Ради, - ред.), яке завтра буде о 10:00, і всі виконуватимуть свої обов'язки народних депутатів", - додав він.

На сьогоднішньому засіданні, за словами Данілова, були представники всіх фракцій, крім ОПЗЖ, які відмовилися від участі.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення може розпочатися будь-якої миті, навіть під час Олімпіади. США та низка країн закликали своїх громадян залишити Україну протягом найближчих днів.

У Києві створено 10-денний запас палива на випадок надзвичайної ситуації, а підприємства критичної інфраструктури мають автономну систему зв'язку, повідомив мер Віталій Кличко.

Також у столиці створили комісії з евакуації населення у разі нового вторгнення Росії. Поліцію перевели на посилений режим несення служби до 19 лютого.

Влада Львова сьогодні теж ухвалила низку рішень на тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну.

В Україні формується резерв сил територіальної оборони на випадок широкомасштабного вторгнення РФ.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ