Данілов - міністру оборони Канади: Нам потрібна зброя для захисту

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорив з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд безпекову ситуацію у світі та регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили актуальну безпекову ситуацію у світі та регіоні з огляду на ескалацію російської гібридної агресії, зокрема у зв’язку із майбутнім проведенням спільних російсько-білоруських військових навчань поблизу кордонів України. Також сторони обговорили подальші напрями поглиблення українсько-канадської співпраці.

Данілов висловив подяку канадській стороні за всебічну підтримку України та надану практичну допомогу. «Ми вдячні канадському уряду, прем’єр-міністру пану Джастіну Трюдо, всьому канадському народу за цю допомогу», - зазначив він.

За словами секретаря РНБО, безпекова ситуація на кордоні з Росією залишається складною. «Наша держава готова до будь-якого розвитку подій», - заявив Данілов.

Секретар РНБО звернув увагу канадської сторони на той факт, що російська агресія, окрім військової складової, включає також кібернетичну, енергетичну та інформаційну. «Для них внутрішня дестабілізація нашої країни - завдання номер один. А паніка - це сестра поразки. Серед улюблених дезінформаційних наративів, які останнім часом роздмухуються РФ, - це начебто засилля в Україні так званих ультраправих націоналістів», - заявив Данілов.

Він також відзначив важливість допомоги Україні в протидії гібридній агресії РФ з боку «справжніх друзів та партнерів, одним з яких для нас є Канада». «Нам потрібна зброя для захисту, адже це питання захисту демократії», - додав Данілов.

Своєю чергою Ананд запевнила у непохитності позиції канадської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. «Канада підтримувала і буде підтримувати Україну», - зазначила вона. Міністр оборони Канади наголосила на готовності надавати Україні всебічну допомогу.

Сторони також домовилися про поглиблення двосторонньої співпраці у сфері кібербезпеки та питаннях розбудови національної системи стійкості.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня в Україну з дводенним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.