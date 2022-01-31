Данілов: Виконання Мінських угод означає знищення країни

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов застеріг Захід від примусу України до виконання Мінських угод, заявивши, що це може спровокувати заворушення у країні, які вигідні Росії.

Про це 31 січня повідомило Associated Press.

За його словами, необхідно переглянути Мінські домовленості, які вимагають від України надання широкої автономії окупованій частині Донбасу та амністію для бойовиків.

"Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли їх підписали під дулом російської гармати, а німці та французи дивилися, усім розумним людям уже було зрозуміло, що реалізувати ці документи неможливо", - наголосив Данілов.

Від Мінських угод не треба очікувати ефективності, про це журналіст, член української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш заявив 29 січня.

"У Мінських домовленостях немає механізму врегулювання конфлікту. Мінські переговори, на мій погляд, зараз - це просто дипломатична, інформаційна зброя, яку кожна зі сторін використовує у своїх інтересах", - сказав він.

За його словами, у Мінських угодах не визначено, хто є сторонами конфлікту.

Одразу після анексії Криму у 2014 році Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку і російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, попри оприлюднені Україною факти і докази.

Перемовини щодо врегулювання конфлікту ведуть у межах тристоронньої контактної групи (Україна - ОБСЄ - Росія) та "Нормандської четвірки" (Україна - Німеччина - Франція - Росія).

Мінськ став місцем зустрічей ТКГ у 2014 році. Наразі через пандемію коронавірусу засідання ТКГ проводять у форматі відеозв'язку.

12 лютого 2015 року в Мінську на той час лідери України, Росії, Франції і Німеччини Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Олланд та Ангела Меркель під час 17-годинних перемовин погодили два документи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі: декларацію з виконання Мінських угод і Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Вони передбачали припинення воєнних дій на Донбасі, виведення незаконних збройних формувань із регіону, створення умов для проведення виборів до місцевих органів влади тощо. Поки що Мінських угод не виконали. За матеріалами Гордон.