ДБР проводить обшуки у нардепа з об'єднання Разумкова

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці розповіли, що в межах кримінального провадження за фактом підроблення документів проводить обшуки у чинного народного депутата, не називаючи його імені.

Дмитро Размуков уточнив, що йдеться про Олега Воронька - народного депутата від "Слуги народу", який після створення МФО Разумкова приєднався до нього.

За даними ДБР, під час судового розгляду у Печерському райсуді Києва нардеп надав підроблені документи: протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим міг ввести в оману суд.

Попередня кваліфікація справи: підроблення документів, печаток, штампів та бланків і введення в оману суду або іншого уповноваженого органу.

Воронько займався реалізацією проєктів в ІТ-сфері: управлінням бізнес проєктами, розповсюдженням програмних продуктів, цифрових терміналів, фото і контент кіосків, розробляє технологію захисту цифрової техніки та електроніки від пошкоджень під час падіння.

Комітет виборців України заявляв, що у 2021 році Воронько отримував з бюджету компенсацію на оренду житла в Києві, при цьому його статки сягають близько 129 млн грн. За матеріалами Zaxid.net