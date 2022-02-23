Держава та великий бізнес мають гідно пройти цей непростий для України період - Зеленський на зустрічі з підприємцями

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками великого бізнесу, що працює в Україні, попросив спільними зусиллями пройти "цей непростий період і захистити українців". На заході були присутні власники та топменеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп.

"Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які сперечання чи непорозуміння між нами за будь-якими напрямами. Ми повинні всі разом гідно пройти цей непростий період та захистити українців", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що на підприємствах та в компаніях присутніх на зустрічі представників бізнесу працює близько 2 мільйонів українців.

"Ми захищаємо нашу державу та наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом із нами - і підприємства, і людей, які працюють на них", - сказав він.

Глава держави попросив, щоб бізнесмени цими днями перебували в Україні поряд зі своїми колективами.

Зеленський також зазначив, що держава працює над тим, щоб ситуація в економіці була стабільною, щоб була стабільна національна валюта.

Представники бізнесу відзначили готовність взаємодіяти з владою для вирішення всіх питань, що нині виникають. За матеріалами Інтерфакс-Україна.